VIDEO: Kulturista s Downovým syndrómom. Collin inšpiruje celý svet!

Sila vôle a zanietenie pre to, čo robíte, dokáže divy. Collin Clarke (22) sa narodil s Downovým syndrómom, no túto vrodenú poruchu rozhodne nevníma ako prekážku v plnení si svojich snov. Pre mnohých sa stal inšpiráciou.

Ešte pred rokom bol Collin administratívnym pracovníkov v posilňovni Bob´s Gym v Evansville. Popri tejto práci však sníval o tom, že aj on raz bude mať postavu hodnú súťažnej formy. Pozoroval a snažil sa napodobniť pri cvičení trénera Glenna Uberhora. Ten si jeho snahu všimol a okamžite sa spriatelili.

Collin s trénerom Glennom v posilňovni. Zdroj: youtube.com/AmazingWorldNews

Musel sa vzdať obľúbených fast-foodov

Tréner sa rozhodol pomôcť Collinovi dosiahnuť to, po čom sníval celý život. "Čím viac som sa s ním zhováral, tým viac som si uvedomoval, že to myslí skutočne vážne. Povedal mi, že jeho snom bolo stáť na javisku s bodybuildermi a predvádzať sa. Povedal som mu na to, že mu pomôžem jeho sen uskutočniť," povedal tréner Uberhor pre magazín People. Nastavil mu preto diétny plán spolu s rozpisom silových tréningov. Všetko pre prípravu na deň D, kedy sa zúčastnil kulturistického šampionátu Kentucky Muscle Bodybuilding v Louisville.

Cvičenie zlepšilo i jeho psychický stav

Stalo sa pre neho doslova vášňou. Rodičia sa iba prizerali ako zo svojej ulity Collin vychádza ako nový človek. Predtým, ako začal cvičiť, bol podľa slov trénera obézny, neuveriteľne introvertný, depresívny a hanblivý. Čo mu však nechýbalo, je odhodlanie a to ho doviedlo až do sem!

Colin pred rokom a dnes. Zdroj: youtube.com/AmazingWorldNews

Video: Collin na súťaži Kentucky Bodybuilding

"Všetko, čo sa doteraz stalo prekročilo naše očakávania," povedal tréner na margo Collinovych veľkých pokrokov. Je si vedomý toho, že udržať formu bude náročné no pre to, aby opäť vyšiel na pódium, inšpiroval a motivoval ďalších ľudí urobí všetko, čo bude v jeho silách. S veľkou motiváciou a chuťou ísť vpred sa dejú zázraky.

Bude vás zaujímať: Výnimočná modelka: Maddie vás prinúti pozerať na Downov syndróm inak

Downov syndróm