Smrteľný skorbut je na vzostupe! V 21.storočí ľuďom chýba dôležitý vitamín

Život ohrozujúca choroba, ktorá kedysi kosila námorníkov, trápi dnes mnoho Austrálčanov a prípadov pribúda aj v Británii. Čo sa to deje?

Skorbut sa prejavuje krvácaním ďasien, vypadávaním zubov, mäknutím kostí. Ak človek ani po dlhšom čase nedostane vitamín C, nasledovať môže aj smrť. Kedysi naň umierali námorníci na dlhých plavbách, ktorí sa nedostali k čerstvej zelenine ani ovociu. Nové zistenia však odhalili, že počet prípadov skorbutu podozrivo rastie v Austrálii a zdá sa, že aj vo Veľkej Británii. Pravdepodobným dôvodom sú zlé stravovacie návyky. Informoval o tom medzinárodný časopis Diabetic Medicine.

Čítajte: Vitamín C a zinok: Bomba proti chrípke? Len to neprežeňte!

Zbytočne zdĺhavé varenie

Najmä dlho varená zelenina stráca vitamín C. Každých päť minút varenia zníži jeho obsah o 10%. Nárast pacientov so skorbutom si všimla profesorka Jenny Guntonová z Westmead inštitútu v Sydney. „Keď som sa pýtala na ich stravu, zistila som, že síce jedli dostatočné množstvo zeleniny, no v rozvarenom stave, ktorý ničí vitamín C,“ povedala. Podľa jej zistení môžu trpieť istými formami podvýživy nielen chudobní, ale aj finančne zabezpečení pacienti. Odporučila preto svojim kolegom, aby najmä u pacientov s diabetom, ktorým sa ľahko tvoria modriny, zle hoja rany či krvácajú ďasná bez zjavnej príčiny, vyšetrili z krvi aj hladinu C vitamínu.

Kde „céčko“ nájdete a prečo

Dobrým zdrojom vitamínu C je ružičkový kel, brokolica, kapusta, paprika, karfiól, z ovocia najmä čierne a červené ríbezle, papája, jahody, pomaranč či citrón. Vďaka tomuto vitamínu dokáže telo vytvárať kolagén potrebný pre kožu, cievy, kosti aj chrupavky. Varovnými príznakmi nedostatku C vitamínu sú bolesti svalov a kĺbov, únava, červené bodky na koži, krvácanie z ďasien. Liečba je pritom úplne jednoduchá – začať užívať vitamín C a jesť potraviny, ktoré sú naň bohaté.

Viac: TOP prírodné zdroje vitamínu C a zinku. Chrípke nedajú šancu