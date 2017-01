Silvestrovská FOODkóma sa môže prihodiť aj vám. Premyslite si, čo zjete

Vedci zistili, že spánok prichádza dvadsať až štyridsať minút po jedle, častejšie cez deň ako na súmraku.

Dali ste si predjedlo, zvyšok kapustnice, zajedli ste to chlebíčkom a kde tu si zobnete niečo sladké? Dávajte si pozor, lebo vás môže podľa amerických vedcov prepadnúť „food“ kóma. Ide o pojem, ktorým odborníci označujú spánok, ktorý vás paralyzuje tesne po jedle. Tento zvyk má mnoho ľudí, vedcom sa však zatiaľ nedarilo objasniť prečo je to tak.

Bielkoviny uspávajú mušky

Odborníci sledovali octomilky, drobné vinné mušky, ktoré si pospali najmä vtedy, keď hodovali na potravinách bohatých na proteíny, soľ alebo na príliš veľkých porciách. Únava ich prepadla v priemere dvadsať až štyridsať minút po jedle. Potraviny s vysokým obsahom cukru tento efekt nemali. Štúdia bola uverejnená v časopise eLife. Nie je jednoznačné, či sa výskum dá presne aplikovať na ľudí, ale priniesol nové svetlo na vzťah medzi jedlom a spánkom. Vedci začali pátrať, ktorá časť mozgu je zodpovedná za toto zdriemnutie. Tešiť vás však môže, že spánok prichádza skôr behom dňa ako na súmraku, takže večerné oslavy by nemusel ohroziť.

Vyliečia nespavosť?

Odborníci upozorňujú, že spánok po jedle funguje na základe iných mechanizmov, ako ten „klasický“. Vďaka výskumu, by však mohli poznatky využiť aj pri liečbe nespavosti. „Ide o východiskový bod pre budúce štúdie, zamerané na presné fungovanie génov a mozgových obvodov, ktoré by mohli usmerňovať spánok pomocou bielkovín a soli,“ uviedol pre server health.com profesor William Ja. Či veríte na takzvanú kómu z jedla alebo nie, v každom prípade u mnohých funguje. A to nielen u múch. William Ja je presvedčený, že spánok po jedle má nejakú dôležitú biologickú funkciu.

Jedzte striedmo

„Možno je to len pre uľahčenie trávenia. Vieme predsa, že pobehovanie s plným žalúdkom poškodzuje tráviaci trakt,“ dodáva profesor. Ak však chcete prežiť posledný deň v roku zdravo a naplno, držte sa overených zásad. Jedzte menšie porcie a častejšie, tak si neprespíte život.

