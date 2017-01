Pozor na vianočné alergény! Rozkýchajú vás pod stromčekom

Kýchate a slzíte počas Vianoc? Možno je na vine to, čo na nich máte najradšej.

Stres, panika a nákupy na poslednú chvíľu sú strašiakmi sviatkov. Ale to skutočné peklo vás možno čaká až doma v pokoji, keď si položíte na stôl vianočnú ružu, zapálite sviečku a pustíte sa do zdobenia stromčeka. Hapčí? Je to pravda!

Zradné teplo domova

Áno, keď za oknami vidíte besniaci mráz, posledné, na čo myslíte, je prechádzka. Práve nedostatok čerstvého vzduchu môže zhoršiť alergikom zdravotný stav. „V uzavretých, zle vetraných a vlhkých priestoroch sa veľmi dobre darí plesniam aj roztočom. Tieto alergény potom zhoršia prejavy alergickej nádchy či prieduškovej astmy,“ poukazuje MUDr. Martin Lešťan na účinky suchého vzduchu v prekúrených príbytkoch.

Otvorte okno!

Radšej sa na chvíľu poriadne naobliekajte alebo zalezte pod deku, ako by ste si mali pokaziť sviatky kýchaním, kašľaním a slzením. Ak máte okno v kúpeľni, vyvetrajte z času na čas aj tam. Alebo aspoň pustite ventilátor.

Alergény vo vzduchu potrápia aj cez zimu. Pred čím sa mať na pozore?

Tajomstvo vetrania

Vetranie v zime má svoje zásady. Čím je vonku chladnejšie, tým kratšie vetrajte. Keď mrzne, postačia tri minúty. Ak je vonkajšia teplota nad nulou, vetrajte asi päť minút. Ale nijaká vetračka, okno pekne dokorán! V zimných mesiacoch aspoň trikrát denne.

Ideálne je, keď tak spravíte ihneď po zobudení. Popoludní zas po príchode domov a večer pred spaním. Vyhýbajte sa dlhodobo otvorenej vetračke. Na stenách vychladnú miesta, kde sa bude zrážať vlhkosť a hrozia plesne. Myslite aj na to, že studený vzduch prináša so sebou do bytu prach a v mestách v zime aj smog. Keď bývate v blízkosti rušnej cesty, do miestnosti bezprostredne po vetraní nevstupujte. Počkajte aspoň pol hodiny, kým hladina aerosólov klesne.

Svrbivé vyrážky, ktoré neskryjete. Žihľavku lieči moderná terapia

Odzvonilo stromčeku?

Alergia na symbol Vianoc je síce veľmi zriedkavá, ale neznamená to, že vás nemôže postihnúť. V zahraničí ju označujú ako syndróm vianočného stromčeka. Jej zákernosť spočíva v tom, že pri bežnej prechádzke lesom vám ihličnany vôbec nemusia prekážať. Problém nastane až doma, keď vlhký stromček prinesiete do teplého prostredia a necháte ho dlhšie odložený.

„Alergici, ktorých dráždi peľ ihličnatých stromov, nemávajú vo väčšine prípadov so živým stromčekom problém. Alergici na pleseň by si však mali radšej kúpiť umelý. Plesne sa môžu tvoriť na kôre aj na ihličí,“ dozvedáme sa od alergiológa Martina Lešťana. Keď už, alergikom odporúča zdobiť čerstvo spílený a suchší stromček. V opačnom prípade riskujú okrem zápalu očných spojiviek aj alergickú nádchu či astmu. Svrbenie a podráždenie pokožky zas môže vyvolať miazga na kôre.

Upratovacia čata

Nevysávajte byt pri zatvorených oknách, ale vetrajte. Ak máte umelý stromček, skladujte ho v igelite a vždy po sviatkoch meňte igelit za nový. Majte ho v pivnici, kde sa až tak nepráši. S domácim zvieratkom upratujte častejšie.

Prechladnutie verzus alergická nádcha: Viete ich rozoznať?

Príručka pre alergika

Nezabúdajte užívať lieky a zásobte sa nimi na sviatky. Skladbu lekárničky konzultujte s lekárom.

Netrávte veľa času v uzavretých miestnostiach, buďte čo najviac vonku. Čerstvý vzduch vám prospeje.

Vetrajte izby kratšie, no intenzívne. Nepreháňajte to ani s vianočnými vôňami, najmä ak nepochádzajú z koláčikov v rúre.

Zdravá rada

Udržiavajte vlhkosť vzduchu v byte medzi optimálnymi tridsiatimi a päťdesiatimi percentami. Pri meraní si pomôžte interiérovým vlhkomerom alebo aj mobilnou aplikáciou. Alergici, ktorých dráždi peľ ihličnatých stromov, nemávajú vo väčšine prípadov so živým stromčekom problém. Alergici na pleseň by si však mali radšej kúpiť umelý.

Bezpečný stromček

Skôr než stromček prinesiete domov, postriekajte ho vodou. Odstránite tak časť peľu a miazgy z kôry aj ihličia.

Vložte stromček do vedra s vodou a nechajte ho na vzduchu vysušiť, až potom ho dajte dnu.

So stromčekom manipulujte v rukaviciach, oblečte si aj dlhé rukávy.

Astma

Alergia