Neriskujte! Tip lekárky, ako sa po sviatočnom jedle vyhnúť brušnej príhode

Prejete sa na husacích hodoch, potom na Vianoce a silvestrovská večera môže byť pre vás posledná. Pankreas trestá obžerstvo mimoriadne kruto.

Aj tento rok chystáte svojmu tráveniu zaťažkávajúcu skúšku? „Cez sviatky konzumujeme veľa potravín s vysokým obsahom tukov, väčšinou tých zlých, stužených a jednoduchých sacharidov ako cukor, biela múka. Zaťažujeme nielen trávenie, ale celý organizmus. Bežné tráviace ťažkosti telo zvládne, k tým závažnejším, ktoré vyžadujú hospitalizáciu, patri napríklad akútna pankreatitítda,“ vystríha dietologička MUDr. Alexandra Frolkovičová z kliniky ProCare v Bratislave.

Pankreas sa vzbúri

Akútny zápal podžalúdkovej žľazy, pankreasu, si okrem zblúdeného žlčového kamienka najčastejšie vykoledujete ťažkým a mastným jedlom v kombinácii s alkoholom. Pankreas tak musí vylúčiť viac tráviacej šťavy a enzýmov ako obyčajne. Vývod do dvanástnika zablokuje opuch vyvolaný zápalom, šťavy a enzýmy nemajú kam odtekať, vrátia sa späť do pankreasu a namiesto potravy začnú tráviť samotný orgán. Táto brušná príhoda sa dostaví pár hodín po lukulských hodoch, najčastejšie do šesťdesiatich minút. Vystrie vás urputná bolesť, vracanie, plynatosť, vyšší tlak a horúčka. Končí sa to poškodeným orgánom, v najhoršom prípade jeho úplným odumretím, šokom až smrťou.

Vzkypí žlč

Zápalu podžalúdkovej žľazy často predchádza i akútny zápal žlčníka. Takisto ohrozí na živote a vytrápi bolesťou. „Bolesť sa zhoršuje pri hlbokom nádychu, predklone alebo pri tlaku na bolestivé miesto. Niekedy sa objaví aj nevoľnosť, vracanie, mierne zvýšená teplota s potením, môžu odchádzať plyny z tela,“ hovorí interný lekár MUDr. Pavel Malovič o nedôstojnom následku sviatočného prejedania, ktorým môžete spustiť žlčníkový kameňolom. Ak kamienky uviaznu v žlčových cestách, trápenie len tak neprejde. Maximálne po dvoch dňoch múk vás musí vidieť lekár, závažnou komplikáciou totiž môže byť prasknutie žlčovodu, žlčníka, zápal pečene či pankreasu. O žlčníkových kameňoch pritom ani nemusíte vedieť – necítite ich, nesťažujú sa. Riskujete ich však vekom, ženským pohlavím, nadváhou a vysokou hladinou cholesterolu.

Upokojte sviatky

Ak si Vianoce bez stravovacích deliktov neviete predstaviť, nájdite aspoň správnu mieru a hlavne nestresujte! „Ťažšie jedlá prekladajte ľahko stráviteľnými, ako sú zeleninové polievky, rizotá alebo šaláty. Pravidelne pite tekutiny, ideálne medzi jedlami, vhodné sú čaje podporujúce trávenie, mätový či zázvorový. Stres môže trávenie skomplikovať. Každý sviatočný deň si vyhraďte čas na hodinovú prechádzku, relaxujte s blízkymi. Je to viac ako mať poriadok a množstvo jedál. Potom je šanca, že sviatky mieru naozaj v pokoji prežijete,“ prízvukuje dietologička MUDr. Alexandra Frolkovičová.

