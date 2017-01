Plastickí chirurgovia varujú: Nefajčite e-cigarety pred operáciou!

Dostali ste pod stromček skrášľujúcu procedúru? Mesiac pred zákrokom sa odporúča nefajčiť cigarety. Plastickí chirurgovia teraz varujú aj pred e-cigaretami!

Nikotín sťahuje kapiláry a obmedzuje tak prirodzený prietok krvi, čo sťažuje hojenie rán na koži. Preto najmenej mesiac pred akoukoľvek kozmetickou procedúrou u plastického chirurga neodporúčajú lekári fajčiť. Podľa varovania vydaného v novom vestníku Americkej spoločnosti plastických chirurgov nesie „vapovanie“ e-cigariet rovnaké riziko.

Menej fajčenia znamená lepšie hojenie rán

Najmä pri plastických operáciach je dôležité, aby sa koža pekne zrástla a všetky vyzeralo esteticky bezchybne. Fajčenie však môže spôsobiť, že rany sa budú horšie hojiť a výsledok nebude taký, ako si pacientka želá a predstavuje. Práve preto americkí plastickí chirurgovia dôrazne odporúčajú vynechať nielen klasické, ale aj e-cigarety. Mnohé z nich obsahujú okrem iných chemikálií aj nikotín. Jedna zo štúdií robená u pacientov všeobecnej chirurgie preukázala, že tí, čo 3 až 4 týždne pred operáciou vydržali nefajčiť, mali o 20 až 40% menej pooperačných komplikácií s hojením. Pri plastike to môže byť ešte oveľa dôležitejšie.

Čítajte aj: Top 5 látok proti starnutiu pleti. Skutočne robia to, čo sľubujú?

Pre krásu vynechajte aj vapovanie

S narastajúcim trendom „vapovania“ e-cigariet sa Dr. Matarasso z Albert Einstein College of Medicine a Dr. Traub z Mount Sinai Medical Center rozhodli publikovať svoje varovanie v decembrovom vydaní Plastickej a rekonštrukčnej chirurgie. Pripúšťajú síce, že cigaretový dym obsahuje mnoho iných chemických zlúčenín, ktoré môžu tiež ovplyvňovať prietok krvi, no podľa nich by najmä v plastickej chirurgii bolo dobré, aby sa pokyn ohľadne nefajčenia vzťahoval aj na elektronické cigarety.

Pohodlné spaľovanie tukových vankúšikov: Ako fungujú dámske procedúry?