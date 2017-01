FOTO: Čím staršie, tým krajšie. Inšpirujte sa tromfami slávnych dám

Šesťdesiatku majú už dávno za sebou, no iskra im ani zďaleka nechýba.

Formu si vypláva

Čím staršia, tým krajšia. To si určite mnohí pomyslia pri pohľade na 67 - ročnú americkú herečku Meryl Streep. Už neuveriteľných 40 rokov je stálicou Hollywoodu a pracovné ponuky sa jej hrnú aj po 50-ke. Takmer denne prepláva jeden a pol kilometra. Okrem toho, že sa snaží žiť zdravo a takmer nepije alkohol, udržuje si optimizmus a pozitívny pohľad na život. Razantne odmieta plastické operácie.



Foto: Profimedia

Neprejedá sa

Helena Vondráčková má už roky dokonalú postavu. Na pódiu určite spáli množstvo kalórií, ale vo forme sa drží aj vďaka disciplíne. 69 - ročná speváčka pravidelne športuje. K jej koníčkom už roky patrí plávanie. Ak chcete mať postavu ako ona, hlavne sa neprejedajte a radšej choďte na čerstvý vzduch. Mladého ducha si udržuje aj vďaka pozitívnemu mysleniu.

