Čakáte potomka? Po 20. týždni si musíte merať tlak každý deň

Tehotenská hypertenzia sa objaví v druhej polovici tehotenstva. Opuchnuté nohy, ktoré upozornia na zvýšený tlak, nestačí vyložiť!

V prvých mesiacoch tehotenstva môžete mať krvný tlak ukážkový, hypertenzia prichádza až v druhej polovici. Najčastejšie okolo šiesteho mesiaca. V ženskom tele počas deviatich mesiacov prebiehajú významné hormonálne zmeny a ne reaguje celý organizmus. Objem krvi sa zväčšuje, srdce bije rýchlejšie.

Mali ste vždy nízky tlak?

Ak ste mali vyšší tlak aj pred začiatkom tehotenstva, upozornite na to svojho gynekológa okamžite ako prídete do prvej poradne. Pokiaľ patríte k ženám, ktoré mali vždy skôr opačný problém a omdlievali z nízkeho tlaku, netešte sa. Aj vám sa môže počas tehotenstva zvýšiť. Odborníci sa domnievajú, že za to môže placenta. Tá vraj vylučuje do krvi látku, ktorá zaviní zúženie ciev. Práve tie môžu aj za zadržiavanie vody v tele a opuchy, ale predovšetkým za zvýšenie krvného tlaku.

Opuchy nôh a bolesť hlavy

Vysoký tlak sa môže prejaviť opuchmi nôh, ktoré nezmiznú ani po nočnom odpočinku. Môže vás tiež častejšie bolieť hlava alebo zvracať. Oveľa horšie je, ak sa vysoký tlak neprejaví nijako. Práve to je dôvod, prečo je dôležité, aby ste si ho merali každý deň, hoci nemáte žiadne problémy. Nezabúdajte, že tlak si máte merať až potom ako ste päť minút sedeli v pokoji, bez pohybu a po tichu.

Máte v moči bielkoviny?

Keď sa vysoký krvný tlak spája s nadbytkom bielkovín v moči, hovoríme o preeklampsii. Hypertenzia, ktorá sa vyvinie počas tehotenstva, mizne zvyčajne do šiestich mesiacov po pôrode.

Príčiny hypertenzie vyvolanej tehotenstvom a preeklampsie nie sú známe. Okrem bielkovín v moči sa medzi príznaky preeklampsie radia aj opuchy rúk a tváre a odchýlky v zrážavosti krvi. U väčšiny

žien ostáva preeklampsia len v miernej fáze. U iných žien sa môže stav zhoršiť v priebehu niekoľkých dní až týždňov. V takých prípadoch lekári zvyčajne odporúčajú odpočinok. Ak stav pretrváva alebo sa dokonca zhorší, je nutná hospitalizácia a liečba antihypertenzívami, aby sa z preeklampsie nevyvinula vážna eklampsia.

Z preeklampsie eklampsia

Pre eklampsiu je typický nebezpečne vysoký krvný tlak a záchvaty, môže prejsť do kómy a dokonca sa môže končiť smrťou matky, plodu alebo oboch. Vtedy sa pôrod vyvolá, pretože eklampsia zvyčajne mizne hneď po narodení dieťaťa. Môžu sa aj predpísať lieky obsahujúce antikonvulzíva. Ak hypertenzia pretrváva aj po pôrode, treba nasadiť lieky. O vplyve antihypertenzívnych činiteľov v materskom mlieku sa veľa nevie, preto dojčené dieťa musí byť pod prísnym lekárskym dozorom.

