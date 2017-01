Aké mlieko pre batoľa, ak nemôžete dojčiť? Tieto určite nie, radí lekárka

Deväťdesiatosem percent mamičiek môže dojčiť. Nevzdávajte to pri prvých neúspechoch. No ak to nejde ani za svet, výživu pre bábätko vyberajte starostlivo.

V sedemdesiatych rokoch začala väčšina výrobcov mliečny tuk z dojčenských formúl odstraňovať a plne ho nahradili rastlinnými olejmi. Nevedomky tak pripravili dojčenskú výživu o dôležitú zložku, ktorá hrá významnú úlohu v rozvoji mozgu a imunitného systému detí. „Mliečny tuk, ktorý je živočíšneho pôvodu, je veľmi dôležitý. Preto rastlinné mlieka nie sú vhodné pre dojčatá,“ varuje detská gastroenterologička MUDr. Iveta Čierna a pridáva prípad z praxe. „Spomínam si na mamičku, ktorá k nám prišla s dieťatkom v žalostnom stave. Malo nafúknuté brucho a bolo vychudnuté na kosť. Kdesi sa dočítala, že živočíšne mlieko je plné jedov, preto mu kupovala iba ryžové. To však neobsahuje živiny dôležité na jeho rast a vývin. Rovnako ani sójové či mandľové. Ak mamička nemôže dojčiť, treba si vybrať mliečnu formulu.“

Čítajte aj: Nie kravské, ale materské. Viete, čo je v mliečku pre bábätko najdôležitejšie?

Všetky sú kvalitné

Lenže akú, keď regály v obchodoch sú plné umelých mliek od výmyslu sveta a každé sľubuje, že práve ono je najlepšie? Čo si treba všímať na obaloch? „Všetky sú kvalitné a porovnateľné. Musia spĺňať určité kritériá na výživu dieťaťa. Do niektorých formúl sa pridáva napríklad prebiotická vláknina či probiotiká, iné obsahuje mliečne tukové kvapôčky,“ radí Iveta Čierna. Mliečne formuly zohľadňujú vek i zdravotný stav dieťatka. Existujú špeciálne určené nedonoseným deťom, ale aj tým, čo trpia tráviacimi problémami, intoleranciou na laktózu či alergiou.

Kravské je pre teliatka

Ešte v devätnástom storočí dostávali bábätká, ktoré nemohli byť dojčené, kravské mlieko. Preto väčšina nedojčených detí zomierala. Postupne sa však začalo objavovať zloženie materského mlieka a výrobcovia sa ho snažili čo najviac napodobniť. V kravskom mlieku zvýšili pomer srvátky k bielkovine, znížil sa obsah soli, pridali sa minerály, železo, vitamíny, rastlinné oleje, nenasýtené mastné kyseliny a neskôr aj mnohé ďalšie zložky ako probiotiká, prebiotiká, nukleotidy a podobne.

Kozie nie je pre deti

A čo kozie mlieko, o ktorom sa hovorí ako o lepšej alternatíve pre malé deti? „Kozie mlieko deťom vôbec neodporúčam. Má vysoký obsah soli. Navyše, nie je pravda, že je vhodnejšie kvôli predchádzaniu alergiám. Rovnako ako kravské obsahuje cudzorodú bielkovinu. Preto by nedojčené deti minimálne do prvého roka mali piť iba mliečnu formulu. Ideálne až do troch rokov.“

Nepreháňajte

Deväťdesiatosem percent mamičiek je schopných dojčiť. Ak sa to napriek veľkému úsiliu nepodarí, príde na rad mliečna formula, pri ktorej je veľmi dôležitá príprava. Mnohé mamičky v snahe dopriať svojmu bábätku len to najlepšie dávajú do fľaše viac mliečneho prášku, ako odporúča návod. Buď pridajú o jednu odmerku viac, alebo plnia fľaše vrchovato naloženými odmerkami, čo takisto nie je správne. Dojča môže trpieť tráviacimi problémami ako reflux či zápcha alebo bude neprimerane priberať. Odmerku vždy zarovnajte plochou časťou noža. Voda, z ktorej mlieko pripravujete, musí svojím zložením, najmä množstvom obsiahnutých dusičnanov, spĺňať normy pre dojčatá. Aj balenú dojčenskú vodu však treba aspoň do šiesteho mesiaca bábätka prevárať. Po prejdení varom ju nechajte vychladnúť. V horúcej vode by sa mohli znehodnotiť probiotiká, ktoré sa do niektorých mliek pridávajú.

Zdravá rada

Ak sa vám z akýchkoľvek dôvodov nepodarí dlhodobo dojčiť, základ imunity dieťatku postavíte v prvých dňoch po pôrode vo forme aspoň pár kvapiek prvého mlieka. Mledzivo alebo kolostrum je bohaté na vitamíny a ochranné látky.

Súvisiaci článok: Mlieko radšej rastlinné ako kravské? Neurobte zbytočnú chybu, radí lekárka