Na dnešný sviatok zabúdame, je pritom plný magickej symboliky!

Prečo sa štedrá večera nesmela fúkať, od Vianoc do Troch kráľov sa muselo oddychovať a tradície sa vracajú?

Tesne pred Vianocami je v kalendári sviatok, na ktorého význam sa pomaly zabúda. Zimný slnovrat pritom zohrával dôležitú rolu nielen v dejinách Slovanov, ale celej Európy. Deň, keď na severnú pologuľu dopadá najmenej svetla a začína sa astronomická zima, mal mystický význam. A ten nestratil dodnes.

Silné korene

„Pre všetky národy v Európe bol zimný i letný slnovrat vždy najpresnejším bodom v časovej orientácii počas roka. Už v praveku sa s ním spájali zvyky, ktoré mali priniesť úspech pri zabezpečovaní potravy, zaistení zdravia, ale aj pri nájdení partnera a dosiahnutí iného cieľa. Keďže Slovania boli poľnohospodári, slnko bolo významným prvkom ich kultúry. Každoročné jesenné skracovanie dní si predstavovali ako odumieranie slnka i prírody a posilňovanie negatívnych síl. Deň slnovratu bol bodom zlomu a v magickom zmysle sa považoval za začiatok novej etapy v živote človeka aj prírody,“ načrtáva myslenie našich predkov PhDr. Juraj Zajonc, CSc., z Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied.

Čítajte: Počas sviatkov nevypínajte zdravý rozum

Čas na oddych

Na strednom Slovensku chodili malí chlapci od domu k domu a nosili so sebou jeden alebo dva kusy železa, symbolizujúceho pevnosť, zdravie a silu. Myslelo sa aj na hygienu. Ženy upratovali a prali s týždenným predstihom, pretože počas sviatkov muselo byť už všetko čisté. Platila totiž zásada, že od Vianoc do Troch kráľov boli niektoré ženské práce zakázané – predovšetkým šitie, pradenie a tkanie. Tú, ktorá by sa v tomto období čo len pozrela na vreteno, by vraj počas roka pichalo v boku. Ženám sa tak vďaka poverám dostalo zaslúženého oddychu bez toho, aby im ktokoľvek vyčítal, že leňošia. Oddych prináležal každému a aj muži sa snažili urobiť si svoju prácu s viacdenným predstihom.

Rady a tipy: Už len 3 dni! Dajte stopku stresu a užívajte si atmosféru Vianoc

„Zrodenie slnka po zimnom slnovrate si ľudia pripomínali roznecovaním živého ohňa – napríklad trením dvoch kusov suchého dreva. Takýto oheň mal vraj očistné, ochranné aj liečebné účinky. Zapaľoval sa na Štedrý deň alebo o deň neskôr pred východom slnka a pripravovali sa na ňom vianočné jedlá,“ spomína etnológ ďalšie zvyky. „Slnovrat ako nový začiatok totiž symbolizoval aj nádej na blahobyt v nasledujúcom období, preto bolo dôležité najesť sa dosýta na jeho začiatku.“

Zažnite svetlo

Po starých zvykoch pátrajú nielen etnológovia, nadchýnajú aj „obyčajných“ ľudí. Európa sa vracia k tradíciám predkov. Na Slovensku sa starodávne rituály snažia oživovať napríklad kňažky Bohyne – ženy, ktoré sa o našich prastarých obradoch učili od britskej lektorky – kňažky. Vedú rituály rovnodennosti aj slnovratu pre verejnosť podľa keltskej tradície kola roka. No zároveň si dovoľujú vytvárať aj novodobé podľa slovanských zvykov.

Jednou z nich je aj Tina Kuchareková.„Niektorí ľudia hovoria, že v deň zimného slnovratu sú závoje medzi silami svetla a temna viac rozostreté – akoby sa tieto sily viac dotýkali, či dokonca tie zlé nad dobrými prevyšovali. Pre nás je to šanca prijať vlastnú temnú stránku, ktorú všetci máme a tak neradi ju vidíme. Zároveň je však tento deň bodom obratu, keď svetla opäť začína pribúdať. Zima nám dáva možnosť schovať sa v teple domova a spracovať nevyriešené témy, vzťahy. To, čo už nechceme ťahať v ďalšom roku so sebou. Niečo nové klíči pod snehom v prírode a niečo nové sa rodí aj v nás. Aby sme mohli privítať jar očistení, noví, svieži.“