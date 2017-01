Manukový, medovicový, kvetový? V kvalite medu sme vyspovedali odborníka

Med pomôže vyliečiť rozbité koleno, uvoľniť kašeľ, zahnať únavu. Jedľová medovica je dokonca rovnako unikátna ako svetoznáma manuka. Prečo ju nikde nepoznajú?

Skvelé účinky slovenských medov a ďalších včelích produktov skúmajú v laboratóriu molekulárnej apidológie a apiterapie Ústavu molekulárnej biológie SAV. Viac nám povedal vedúci laboratória Ing. Juraj Majtán, PhD.



Celý svet je nadšený z manukového medu a jeho výborných účinkov na zdravie. V čom predstihne naše slovenské medy?

Každý naozaj pravý med je dobrý a vhodný na užívanie. A má podobné benefity ako manukový.

Manukový je však asi desaťkrát drahší než naše najdrahšie medy. Nemôžeme teda očakávať aj desaťkrát silnejšie účinky?

Pri manukovom mede robí veľa aj reklama. Samozrejme, je to naozaj účinný a dobrý med. Pôsobí na inom základe ako európske medy. Vďaka kríku manuka, z ktorého včely zbierajú nektár na tento med, sú v ňom iné antibakteriálne látky ako v našich medoch. No hovorí sa, že by sme mali konzumovať ovocie a zeleninu dopestovanú v tom regióne, kde žijeme. To platí aj pre med. Čo sa týka blahodarných účinkov na organizmus, podľa môjho názoru môžeme manukový med pokojne vymeniť za slovenský. Ale za skutočný, pravý med.

Kde by ste taký odporúčali kúpiť?

Kvalitný slovenský med treba kupovať od overených, poctivých včelárov, o ktorých viete, že med nefalšujú, nespracúvajú ho pri vysokej teplote a podobne. Medy z obchodných reťazcov sú síce označené ako „slovenské“, no ak sa pozriete na etiketu, často ide o med z EÚ, niekedy aj z krajín mimo EÚ. Je teda len balený na Slovensku, ale o jeho pôvode prakticky nič neviete. Inak, najviac sa falšuje práve manukový med, napríklad v Číne, lebo sa predáva za zaujímavú cenu.

Vraví sa, že keď fľašku obrátim hore dnom a bublina v mede stúpa pomaly, je to znak kvality. Dá sa podľa toho orientovať pri nákupe?

Spotrebiteľovi ostáva len dúfať a veriť, že ak zaplatí dosť peňazí, dostane kvalitný produkt. Môžete kúpiť i med v biokvalite, no aj tu ide len o poctivosť výrobcu. Skutočnú biologickú účinnosť medu možno overiť iba v laboratóriu. Je však škoda, že pri nákupe uprednostňujeme tekutý med. To zvádza výrobcov zahrievať skryštalizovaný med, pričom kryštalizácia je prirodzená vlastnosť medu a neovplyvňuje jeho biologickú aktivitu.

Ak teda nájdeme spoľahlivého výrobcu, aký med máme kúpiť? Agátový, lipový, kvetový, medovicový... Podľa čoho si vybrať?

Na bežnú konzumáciu sa odporúčajú kvetové medy. Závisí to, samozrejme, od vašej chuti, niekto má rád napríklad výrazne voňavý lipový med. Ale vo všeobecnosti je dobré dávať si „zmesky“, teda medy pripravené z rôznych nektárov rastlín a stromov.

Pre alergikov je vhodný medovicový med. Keďže ho včely produkujú z vošiek a nie z kvetov, neobsahuje peľové bielkoviny, na ktoré reagujú niektorí ľudia precitlivene. V rámci zdravej životosprávy odporúčam dávať si denne nalačno pohár odstátej vody izbovej teploty a v nej rozpustenú lyžičku medu.

Máme pri nádche či pri chrípke zvýšiť dennú dávku?

Med nie je liek, je to funkčná potravina a je dobré konzumovať ho preventívne. Ak už ochoriete, môžete pridať aj dve lyžičky, no chorobu už nezvrátite. Možno však bude jej priebeh o niečo menej drastický.

Pri nádche a podobne by som však odporúčal medovicový med. Zistili sme, že obsahuje vyššie percento flavonoidov, vďaka čomu má lepší antioxidačný a protizápalový účinok než kvetové medy. Dokázali sme aj to, že má vyšší antibakteriálny potenciál.

Dá sa povedať, že medovicový med je v niečom špeciálny?

Pri testovaní a porovnávaní rôznych našich medov z antibakteriálneho hľadiska vyšiel ako najlepší jedľový medovicový med. Preto sme skúmali aj jeho protizápalové účinky i to, či pôsobí len na niektoré konkrétne typy baktérií a či to funguje aj klinicky, na pacientoch.

Aby som to vysvetlil – v lekárskej praxi sa med medicínskej kvality, čiže sterilný, používa pri hojení chronických infekčných a iných rán. Výsledky dosiahnuté jedľovou medovicou sme vždy porovnávali s medicínskym manukovým medom. A vyšlo nám, že celkové antibakteriálne účinky sú totožné.

Ideme konkurovať vychýrenej manuke?

Radi by sme z jedľovej medovice vyrábali med medicínskej kvality. Máme za sebou veľký projekt, v rámci ktorého sme overili, že je kvalitný a konkurencieschopný. No po vedeckom a klinickom skúmaní musí nastúpiť výroba. Treba nájsť špecializovanú firmu, ktorá by vyrábala sterilný med ako zdravotnú pomôcku. Až potom bude možný finálny krok – registrovať medicínsku jedľovú medovicu ako zdravotnú pomôcku.

Našiel sa už výrobca?

Problém je, že tento med nie je pre farmaceutické firmy až taký zaujímavý, keďže jeho produkcia je nestabilná a závisí od prírody. Jedľová medovica je produkt vošiek, nie kvetov. Vošky napichnú ihličie, cicajú z neho živice a nestráviteľný zvyšok vylúčia. Tento výlučok zbierajú včely. Aby ho bolo dosť, vošky sa musia premnožiť, čo si vyžaduje istú klímu. No stačí jedna väčšia búrka a je po voškách.

Medovicový med nie je každý rok?

Podľa včelárov je ho dosť približne každý druhý až tretí rok. Lenže firma potrebuje surovinu na výrobu kontinuálne. A v tom má manuka veľkú výhodu – producenti sadia ďalšie manukové kríky a produkciu môžu ďalej zvyšovať. My sme sa teraz pustili do testovania jedľovej medovice od viacerých včelárov, od ktorých by sa mohol vykupovať med.

Môžeme skúsiť liečiť rany aj doma, obyčajným medom?

Na také ranky ako malé popáleniny, pľuzgiere, odreniny, porezania je dobrý aj med, ktorý máte bežne doma. Samozrejme, ak je kvalitný, od včelára. Na med si dajte náplasť a hotovo. Med na rane účinkuje preventívne proti infekcii a urýchľuje jej hojenie.

Vráťme sa ku konzumácii. Je lyžička medu denne optimálna ako prevencia?

Pridal by som aj peľ. Spolu s medom výborne naštartujú organizmus do nadchádzajúceho dňa. Peľové zrná sú však v granulkách, ktoré treba dobre požuť, aj päť minút. Ak ho dostatočne nerozhryziete, využijete ho najviac na 15%. Alebo dajte granulky peľu na pár dní do medu. Zrná sa v ňom „rozbijú“ a peľ sa dá takto lepšie konzumovať.

Pokiaľ ide o dávkovanie, optimálnych je 15 -25 miligramov denne jeden až dva mesiace, potom si dajte dva-tri mesiace pauzu. Účinky peľu sú vedecky dokázané – ochraňuje pečeň, vplýva na delenie jej buniek, má aj antioxidačný potenciál, účinky na imunitu, povzbudzuje chuť do jedla, používa sa napríklad pri podvýžive, po operáciách pri zotavovaní najmä u starších ľudí pomáha naštartovať organizmus, výborný je aj po fyzickej a duševnej námahe, pri strese. Užívať ho sa odporúča párom, ktoré majú problém s počatím dieťaťa.

Znehodnotíme med, ak doň opakovane namočíme oblízanú lyžičku?

Tým by sa nemal začať kaziť. Je to vysokonasýtený roztok, ktorý bráni rastu baktérií. Ak ide o med spĺňajúci normy, čiže obsahuje do 18% vody, nijaká pleseň, kvasinky či baktérie by sa v ňom nemali objaviť ani množiť. Ale ak by bol stočený skôr a obsahoval by vyše 20% vody, kvasinky by v ňom už mohli prežívať aj množiť sa.

Teplo však ničí vzácne látky v mede. Nie je škoda dávať ho do koláčikov pri pečení?

V tomto prípade je med už len sladidlo, všetky enzýmy, flavonoidy a ďalšie bioaktívne látky vplyvom zahriatia „odídu“. Aj tak je však lepšie sladiť medom, je zmesou glukózy a fruktózy, čo sú jednoduché cukry, nie také náročné na trávenie ako čistá sacharóza z repného cukru. No do čaju ho pridávajte až vtedy, keď je vlažný, najviac 45-stupňový. Vtedy jeho dobré účinky nezničíte.