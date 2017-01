Míňajte zdravšie! 5 tipov ako ušetriť a obdarovať blízkych na Vianoce

Sviatky považuje za finančnú záťaž vyše šesťdesiat percent Slovákov. Máme tipy, ako ušetríte a obdarujete!

Pamätáte si, keď ste si na základnej škole losovali mená spolužiakov, ktorých ste mali na vianočnom večierku prekvapiť darčekom? Vymýšľali ste so súrodencami, čo vyrobíte rodičom, aby ste ich potešili? Niekedy by sa oplatilo vrátiť do detstva. Nad darčekmi ste rozmýšľali, ale nemali ste na ne peniaze. Pôžička neprichádzala do úvahy, a tak vždy vyhrával nápad! Na vianočné darčeky míňame čoraz viac peňazí. Pred dvoma rokmi za ne najviac zaplatili obyvatelia Bratislavského kraja. Bolo to sedemdesiat miliónov eur. „Vianočné sviatky už nie sú o radosti, pohode či o obdarovaní, ale o nakupovaní,“ uvažuje psychologička PhDr. Elena Brozmanová.

Stúpajú na cene

Niekto vianočnými darčekmi zachraňuje chvíle, ktoré strávil skôr v práci ako s rodinou. Iný vbehne do obchodu a rýchlo nakúpi to, čo vidí, len aby nezostalo pod stromčekom prázdne miesto. Prinajhoršom sa predsa tovar vymení. Väčšina ľudí pred sviatkami hromží na preplnené obchody, ale aj tak do nich vstúpi. „Sú však aj takí, ktorí radi nakupujú a sviatky vnímajú ako možnosť minúť kopu peňazí a vychutnať si behanie po obchodoch,“ približuje odborníčka. „V každom prípade žijeme v konzumnej spoločnosti a darček sa pomaly premieňa len na vec, za ktorú zaplatíte určitú cenu.“ Potvrdzujú to aj prieskumy. Zatiaľ posledný zverejnila agentúra TNS Slovakia. Na minuloročné Vianoce plánoval Slovák minúť priemerne 477 eur. Do tejto sumy sa započítali nielen darčeky, ale i potraviny. Pre šesťdesiatdva percent našincov predstavujú výdavky spojené s vianočnými sviatkami finančnú záťaž. Zvlášť to platí pre ženy a ľudí so stredoškolským vzdelaním bez maturity.

Mám na to?

Aby sviatky príliš nezaťažili rozpočet, mali by ste si pred nákupmi premyslieť presnú sumu, ktorú môžete na darčeky minúť. Prispôsobte sa svojim možnostiam a hlavne sa nezadlžujte. „Míňať peniaze, ktoré vlastne ani nemáte, a zabaliť to do pozitívneho obalu, že predsa robíte niečo pre svojich blízkych, nie je najlepší nápad,“ upozorňuje psychologička. „V určitej chvíli budete musieť pôžičku splácať. Zvýšené výdavky budete mať možno ďalší polrok či rok. Mnohí ľudia akoby nedomýšľali dôsledky tohto kroku. Mám na to? Je to naozaj nevyhnutné? To sú základné otázky, ktoré by ste si mali položiť, kým si peniaze požičiate.“ Radosť môžu blízkym urobiť aj drobnosti. Nerozmýšľali ste nad žrebmi? Možno niekto vyhrá. Keď nie, pozrite sa na svojich príbuzných a skonštatujte, že vy ste už predsa vyhrali.

Na počte nezáleží

Aj vianočným sviatkom by sme mali vrátiť určitú jednoduchosť a najmä symbolické darčeky. Úspešnosť sviatkov nepreratúvajte cez počet darov. „Ak poviete čokoľvek na tému konzumných sviatkov, mnohí ľudia vás vnímajú ako starú školu. Ale práve konzumný spôsob života pomaly ničí Vianoce,“ hovorí Elena Brozmanová.„Z historického hľadiska u nás nikdy nebolo hlavným symbolom týchto sviatkov množstvo darčekov. Často sa deklarujeme ako kresťanský národ, ale absolútne sme zabudli na to, čo je vianočná tradícia.“ V minulosti bol advent symbolom stíšenia a striedmosti. Štedrý deň bol potom oslavou nového života a hojnosti. Niekoľko chodov však nasledovalo po štyroch pôstnejších týždňoch. Dnes jednoducho k normálnemu jedlu pridáte ešte niekoľko chodov a potom sa večera skončí žalúdočnými problémami. Tak ako sa preháňa s jedlom, často neexistuje zdravá miera ani pri kúpe darčekov.

Venujte zážitok

Stále existuje množstvo výborných prekvapení, ktoré vás z finančného hľadiska nič nestoja. Nechce sa vašej polovičke v sobotu ráno ísť na prechádzku s vaším štvornohým miláčikom? Urobte mu darčekovú poukážku a vezmite to párkrát za neho. Rovnako môžete venovať umývanie auta, stráženie detí, vysávanie, kosenie záhrady... Ak sa nechcete vzdať klasických darčekov, vymeňte napríklad množstvo kozmetiky za jeden zážitok. „V Nemecku sú ostatné roky veľmi populárne darčekové poukážky. Nejde však o nákup kozmetiky alebo odevov, ale skôr o návštevu koncertov, divadla alebo rozličných kurzov,“ pridáva tip psychologička. „Mali by sme menej kupovať a viac obdarúvať.“

Nákupy sú istota

Podiel na zmene chápania Vianoc má aj multikultúrnosť. Ani u nás nie sú výnimkou dvojice, kde je jeden z partnerov cudzinec. „Často nevieme, kam vlastne patríme. Či príde Ježiško, Santa, či prinesú darčeky podvečer alebo ráno... A tak sa zhodneme len na jednom, na nakupovaní,“ konštatujte s nadhľadom Elena Brozmanová. Nakoniec aj advent sa zmenil z najtemnejšej časti roka na najsvetlejší, aspoň čo sa týka osvetlenia obchodov a príbytkov. Vianočné nakupovanie sa určite nevytratí, ale dôležité je udržať ho v zdravej miere. Rozhodujúci nie je počet darčekov.

Míňajte zdravo

1. Zapisujte si príjmy a výdavky. Evidencia vám zaberie len pár minút denne.

2. Pozor na emócie. Mnohí ľudia v predvianočnom období kupujú veci, ktoré by ich inokedy neoslovili a za ceny, ktoré by za ne inokedy nezaplatili.

3. Nesiahajte na rezervu. „Má vás chrániť a nie slúžiť ako jednorazová vianočná záplata,“ upozorňuje hovorkyňa VÚB banky Alena Walterová. „Rezerva by mala mať minimálne takú výšku, aby ste z nej vyžili aspoň tri mesiace, ak ste zamestnanec so stabilnou prácou. Ak podnikáte, tak aspoň šesť mesiacov.

4. Sporte. Keď plánujete nákup väčšieho množstva darčekov, odkladajte si na ne vopred.

5. Učte deti. „Mládež by sa mala naučiť určitej finančnej gramotnosti aj to, že získavanie peňazí prostredníctvom pôžičiek má svoje následky,“ hovorí psychologička Elena Brozmanová.

Darujte

Niekedy viac ako hmotný dar poteší odbremenenie od každodenných povinností. Ale sľuby nestačia, venujte aspoň rukou napísanú poukážku na:

vysávanie

umývanie riadu

zabezpečenie víkendového menu

kosenie trávnika

starostlivosť o deti

prechádzku so štvornohými miláčikom

žehlenie

vynášanie smetí

