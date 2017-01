Chodenie do kostola stimuluje mozog podobne ako sex, drogy a rock and roll

Prirovnávať náboženstvo k drogám či sexu sa môže zdať nepatričné, no nejde o žiadnu dehonestáciu viery.

Duchovné pocity aktivujú časť mozgu, ktorá je spojená so spracovaním odmeny a stimuluje ju tiež počúvanie hudby, sex a užívanie niektorých liekov. Vedci zistili, že náboženské a duchovné prežitky aktivujú istú časť mozgu rovnakým spôsobom, ako niektoré drogy, hranie hazardných hier či počúvanie hudby. Ide o časť mozgu, ktorá sa nazýva aj „centrum odmeny“ a jeho úlohou je motivať nás k činnostiam, ktoré sú pre náš život podstatné. Aby nás bavilo tieto aktivity vykonávať, musíme sa z nich tešiť.

Mormonskí dobrovoľníci

Výskumníci z University of Utah School of Medicine zisťovali na skupine dobrovoľníkov, pobožných mormonov, ktoré časti ich mozgu sa zapájajú pri prežívaní duchovných pocitov. Podnecovali ich púšťaním náboženských videí, rôznych biblických scén, citácií ich náboženských vodcov či čítaním z mormonských náboženských kníh. Účastníci experimentu mali opakovane odpovedať na otázku „máte pocit duchovna?“ a zaradiť svoje pocity do kategórii od „necítim“ až po „cítim veľmi silno“.

Príjemné pocity sú v mozgu na rovnakom mieste

„Keď sa naši účastníci štúdie mali zamýšľať nad tým, že sa so svojimi rodinami dostanú na večnosť a o svojich nebeských odmenách, ich mozgy fyzicky reagovali,“ povedal vedúci autor štúdie, bioinžinier Michael Ferguson. Prostredníctvom MR vedci zistili, že sa aktivovalo práve spomínané centrum odmeny, ktoré dokážu ovplyvniť aj amfetamíny, a tiež príjemné pocity z hudby, pohlavného styku či športovania. Srdce dobrovoľníkov bilo rýchlejšie a ich dych sa prehĺbil. Spomínanú časť mozgu aktivuje aj ocenenie či morálne úvahy. Duchovné pocity aktivovali aj mozgové oblasti spojené so sústredenou pozornosťou. Vedci sa však opatrne vyjadrili, že nevedia, či by rovnako reagovali aj mozgy veriacich iných náboženstiev.

