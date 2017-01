Úžasný pokrok: Ľuďom môžu dorásť náhradné končatiny, veria vedci

V prírode žijú červy, ktoré dokážu obnoviť akúkoľvek časť svojho tela. Vedci dúfajú, že nájdu v ich génoch tajomstvo, ktoré pomôže regenerovať telo aj ľuďom.

Genetická výbava morských červov žaluďovcov, ktorým môže pri poškodení dorásť akákoľvek časť tela, je prekvapivo podobná ľudskej. Vedci preto dúfajú, že časom dokážu „rozmotať“ ich DNA a odhaliť, ako by aj ľudia mohli mať vlastnosti filmového X-Mena, ktorý si dokázal okamžite opraviť zlomené končatiny či strelné rany.

Hľadajú sa gény „samohojenia“

Výskumníci z washingtonskej univerzity skúmaním žaluďovcov odhalili, že tieto bezstavovce sú schopné obnoviť doslova z ničoho čokoľvek - vrátane svojej hlavy, nervovej sústavy či vnútorných orgánov. V prípade, že dešifrujú jeho genetickú výbavu, ktorá zabezpečuje „sebahojenie“, mohli by napríklad u ľudí s amputovanou končatinou vyvolať podobný proces obnovy tkaniva. Na miesto, kde bola končatina odrezaná, by sa naniesol tkanivový štep a ruka či noha by začali dorastať. „Verím, že aj my ľudia máme potenciál regenerovať sa, ale čosi nám v tom bráni,“ vraví hlavný autor štúdie, profesor Billie Swalla. „Myslím, že aj ľudia majú rovnako úžasné gény, len musíme zistiť, ako ich ‚zapnúť‘, aby sme sa mohli začať regenerovať,“ dodáva.

Aj človek má v DNA zázraky

V prírode existuje viacero zvieracích druhov, ktoré sa do istej miery dokážu regenerovať. U stavovcov je táto vlastnosť pozorovateľná napríklad u obojživelníkov a rýb. Ľudia sa zatiaľ môžu spoliehať len na prirodzené hojenie rán a regeneráciu niektorých orgánov, napríklad pečene, no kompletné dorastenie časti tela je v rovine sci-fi. Zatiaľ. „S vnútrožiabrovcami, čiže žaluďovcami, zdieľame tisíce génov. A máme mnoho, ak nie všetky tie gény, ktoré používajú na regeneráciu svojich tiel,“ tvrdí spoluautor štúdie Shawn Luttrel, doktorand biológie na washingtonskej univerzite. Je však málo pravdepodobné, že dokážeme všetko to, čo žiabrovce. Tie totiž v prípade, ak ich vedci rozpolili, dokázali do dvoch týždňov kompletne obnoviť obe časti, čím vznikli dva nové červy! „Tento spôsob regenerácie dáva populácii žaluďovcov prakticky nesmrteľnosť,“ vraví profesor Swalla.

