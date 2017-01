Meningitída vyzerá ako chrípka, no do 48 hodín zabíja. Ako ju spoznáte?

V lepšom prípade sa za niekoľko dní liečby z choroby dostanete sami. V tom horšom prípade to môže byť meningokok.

V chladných mesiacoch vás môže skoliť hneď niekoľko infekčných ochorení, ktoré majú takmer totožné typické príznaky. Vysoká horúčka, zimnica, nevoľnosť, vracanie, bolesti hlavy. Meningokok je skrátený názov pre baktériu, ktorá sa odborne nazýva Neisseria meningitidis. Má tvar kávového zrna a ide o výlučne ľudský patogén, teda prenáša sa len medzi ľuďmi kvapôčkovou infekciou – kašľom, nádchou, bozkávaním a iným úzkym kontaktom. Je citlivá na slnečné svetlo, dezinfekčné prostriedky aj vysychanie, na vzduchu rýchlo hynie, avšak dobre znáša nízke teploty.

Meningokok vyvoláva najmä hnisavé zápaly mozgových blán a meningokokovú sepsu - otravu krvi. Zápal mozgových blán má v prvých hodinách príznaky, ktoré môžu signalizovať mnohé ochorenia, preto je ťažko rozpoznateľný. Vysokú horúčku s rýchlym nástupom sprevádza zimnica, nevoľnosť, vracanie a bolesti hlavy. Za posledných 10 rokov zaznamenávame nie viac ako 50 prípadov ochorenia, v roku 2013 to bolo 25 prípadov. Výskyt je síce relatívne nízky, avšak následky bývajú tragické.

Pôvodcovia meningitídy

V súčasnosti poznáme 13 séroskupín meningokoka, z ktorých najčastejšími pôvodcami sú skupiny A, B, C, Y a W. Pôvodcovia meningitíd sú súčasťou ľudskej mikroflóry, najmä dýchacích ciest. Tieto baktérie často prežívajú u ľudí aj niekoľko mesiacov bez príznakov a nespôsobujú žiadne ochorenia. Meningokok cirkuluje v populácii a podľa odhadov 4 až 35 % zdravých dospelých ľudí sú bacilonosiči. Relatívne vysoký výskyt je v komunitách ako napríklad študenti či vojaci. Bacilonosičov pred prepuknutím ochorenia chráni imunitný systém organizmu, ktorý drží baktérie pod kontrolou a často sa s nimi dokáže postupne vysporiadať. Ochorenie prepukne, ak sa nákaza prenesie na slabšieho jedinca, alebo sa v dôsledku nejakých okolností oslabí imunita bacilonosiča.

Rizikové skupiny

Najohrozenejšou skupinou sú najmä deti do štyroch až piatich rokov, kedy ešte imunitný systém prechádza vývojom a nie je dostatočne silný, aby deti chránil pred závažnými infekciami. Ďalšou výrazne ohrozenou skupinou je dospievajúca mládež. Dospievajúci sú náchylnejší na správanie, ktoré môže vyčerpávať imunitný systém – zaťažovanie organizmu ponocovaním, nadmernou fyzickou záťažou, nedostatkom spánku a ďalšími faktormi ohrozujúcimi zdravie. Oslabený imunitný systém si pri infekcii potom nedokáže poradiť s meningokokom. V ohrození sú aj ľudia žijúci v komunitách. Ide napríklad o mladých ľudí na internátoch, vojakov a podobne. Pozor by si mali dať aj cestovatelia, najmä v Afrike, juhovýchodnej Ázii a na Blízkom Východe.

Príznaky

Choroba postupuje rýchlo a je veľmi agresívna, prakticky v priebehu 24 až 48 hodín môže spôsobiť úmrtie človeka. Preto je nevyhnutná intenzívna lekárska starostlivosť.

Včasné príznaky (približne 4 – 8 hodín)

môžu poukazovať aj na menej závažné stavy

- podráždenosť

- teplota, bolesti hrdla, nádcha

- nechutenstvo, vracanie, hnačka

- ospalosť

- studené končatiny

- abnormálna farba kože

- sťažené dýchanie

Charakteristické príznaky (približne 12 – 15 hodín)

- svetloplachosť

- stuhnutosť šije

- petechie



Neskoré príznaky (približne 15 – 24 hodín)

Hrozba úmrtia zo zlyhania funkcií centrálneho nervového systému, resp. zo septického šoku alebo multiorgánového zlyhania.

- zmätenosť

- delírium, záchvaty

- vyklenutie fontanely u bábätiek

- bezvedomie

Tumblerov test pohárom a test v ľahu

V prípade, ak sa chorému objavili na tele petechie, je nevyhnuté okamžite volať záchrannú službu a upozorniť ich na riziko meningitídy. Na rýchlu amatérsku diagnostiku slúži aj takzvaný Tumblerom test pohárom. Stačí pritlačiť priesvitný sklenený pohár o kožu a ak škvrny nezmiznú, ide o meningitídu.

Pomôcť môže aj test v ľahu. Človek by mal ležať na chrbte a druhá osoba by sa mu mala pokúsiť pritlačiť hlavu na hrudník. Ak to nie je možné, pokrčí pritom nohy alebo nevie v ľahu zdvihnúť vystretú nohu či ju zohne v kolene, ide o príznaky meningitídy.

Rýchly test na meningitídu nájdete aj na stránke stopmeningokok.sk

Liečba na JIS

Bakteriálni pôvodcovia zápalu mozgových blán potrebujú k svojmu ataku primárne človeka s oslabeným imunitným systémom, osobu vyčerpanú, po väčšej námahe alebo po prekonaní inej choroby. Ochorieť teda môže každý. Pri zápale mozgových blán je bezpodmienečná hospitalizácia na jednotke intenzívnej starostlivosti, pretože je nevyhnutné bojovať s komplikáciami a život ohrozujúcimi stavmi ako je otrava krvi, zástava srdca či bezvedomie. Liečba meningitídy podlieha špeciálnemu režimu pod silnými dávkami antibiotík a kontrole životne dôležitých funkcií organizmu. Aj napriek intenzívnej starostlivosti sa niekedy pacienta nepodarí zachrániť.

Po zistení pôvodcu liečba pokračuje špecifickými liekmi. Lekára musia vyhľadať aj osoby, ktoré boli v kontakte s chorým, a to aj v prípade, ak nemajú žiadne príznaky. Ľudia, ktorí prišli do styku s chorým 7 dní pred ochorením podliehajú zvýšenému zdravotnému dozoru. U sledovaných osôb sa kontroluje telesná teplota, krvácanie do kože, bolesti hlavy, zvracanie, príznaky respiračného ochorenia a iné príznaky infekcie. Mali by obmedziť psychickú záťaž a fyzické aktivity.

Meningitída podlieha hláseniu

Výskyt meningitídy, ako aj podozrenie na ňu, musí lekár okamžite hlásiť epidemiológovi spádového RUVZ. Pacientovi sa preventívne podávajú antibiotiká s cieľom redukovať riziko nosičstva v ohnisku nákazy. V prípade epidemického výskytu sa opatrenia rozširujú o obmedzenie zhromažďovania osôb v uzatvorených priestoroch a po rozhodnutí regionálneho alebo hlavného hygienika sa očkujú rizikové skupiny osôb. V prípade výskytu choroby je potrebná dekontaminácia prostredia.

Prevencia

V prevencii je dlhoročne na prvom mieste očkovanie proti meningokokom patrí. Prvé pokusy siahajú až do roku 1908, avšak prvá vakcína bola uvedená na trh v roku 1969. Na svete existuje viacero vakcín, niektoré sa používajú aj u nás, najmä v akútne zhoršenej epidemiologickej situácii, kedy sa očkujú ľudia v okolí chorého. V súčasnom období je podľa Štátneho ústavu na kontrolu liečiv na slovenskom trhu zaregistrovaných päť vakcín proti meningokokom. Jedna je len na očkovanie proti séroskupine C, jedna na očkovanie proti séroskupinám A + C a dve ďalšie sú štvorvalentné a teda chránia proti séroskupinám A, C, W135, Y. Existuje aj vakcína proti sérotypu B. Očkovanie proti meningokokom nie je povinné a pacient si ho hradí sám. Vo všetkých prípadoch ide o neživú vakcínu. Proti sérotypom C a B sa dajú vakcíny použiť už v 1. roku života. Proti menigokokom možno očkovať deti, tínedžerov či dospelých jednou dávkou vakcíny.

Zápal mozgových blán