Klobáskový jed nevyhladí iba vrásky. Viete, že BTX dokáže i liečiť?

Nie, to nie je značka bicykla, ale populárny botulotoxín. Vyhladí vám tvár, nadvihne obočie, no využíva sa i v neurológii.

Botulotoxín blokuje potné žľazy. Nie však úplne, asi dve až 4% žliaz ostanú aktívne. Takže vám pomôže, keď sa nadmerne potíte, ale nemusíte sa báť, že by ste sa začali potiť na inej časti tela. „Injekcie aplikujeme najmä do podpazušia. Môžete si ich dať pichnúť aj do dlaní a chodidiel, ale musíte rátať s bolesťou, lebo tu je veľa nervových zakončení,“ upozorňuje MUDr. Adriana Tomeková z kliniky estetickej dermatológie v Bratislave. Ošetrenie trvá niekoľko minút. Dermatológ vám najprv ošetrovanú plochu zachladí, alebo naň nanesie lokálne anestetikum. Po vyčistení aplikuje botulotoxín jemnou ihličkou do vopred nakreslených štvorčekov. Počet vpichov závisí od intenzity potenia a od veľkosti ošetrovaného miesta. Terapia začne účinkovať o dva tri dni a vydrží sedem až desať mesiacov.

Pri detskej mozgovej obrne

Klobásový jed našiel uplatnenie nielen v estetickej dermatológii, ale aj pri liečbe neurologických ochorení. Napríklad pri spastických stavoch tváre, horných a dolných končatín spôsobených detskou mozgovou obrnou či iným ochorením, pri svalovom stuhnutí šije či pri poruche hybnosti svalov v oblasti oka.

Vyhladí vrásky

Tento neurotoxín dôverne poznajú dámy, ktoré sa nechávajú omladzovať, ale nevyhýbajú sa mu ani muži. „Je vhodný najmä na zmiernenie mimických vrások hornej polovice tváre, na vrásky čela, medzi obočím a okolo očí. Tiež ho používame na zjemnenie poklesnutých kútikov úst, na vrásky okolo nich, na krk aj dekolt,“ objasňuje doktorka Tomeková. Po ošetrení nesmiete asi tri hodiny predkláňať hlavu a ležať a jeden deň nesmiete cvičiť. Ak dodržíte odporúčania lekára, riziká aplikácie nie sú žiadne alebo sú len minimálne. Z efektu sa budete tešiť priemerne pol roka, ale je to individuálne. „Boťák“ vám pomôže zdvihnúť aj mierne prevísajúce horné viečka. „Môže sa však stať, že obočie po aplikácii ešte viac spadne, ale skúsený odborník vie vyriešiť aj túto komplikáciu,“ uisťuje kožná lekárka.