Naši vedci na stope zásadného objavu: Zmení budúcnosť piluliek na bolesť?

Prečo sa utrpenie iných ľudí niekoho dotýka a inému je úplne ľahostajné? Vedci skúmajú, či môže byť na vine tabletka, ktorú ste možno aj vy dnes užili.

Lieky proti bolesti si vyberajú svoju daň tam, kde by ste to nečakali. Autor: Profimedia.sk

Vedci z univerzity v Ohiu nedávno prišli s tvrdením, že lieky s obsahom paracetamolu tlmia okrem bolesti aj schopnosť vcítiť sa do druhých, empatiu. Podľa nich je to znepokojujúce, pretože to okrem iného môže viesť i k tomu, že ľudia sa nebudú snažiť druhých pochopiť a oveľa ľahšie zrania ich city. Pripomenuli, že lieky proti bolesti užívajú denne milióny ľudí. Ich výskum je v začiatkoch, testovali zatiaľ iba jeden medikament, no chystajú sa i na ďalšie.

Siete v mozgu

Empatia umožňuje nielen vcítiť sa do pocitov a emócií iných ľudí, ale im aj porozumieť. „Môžu ju vyvolať rozličné stavy alebo emócie a náš výskum sa zameriava na objasnenie pozadia jej mozgových procesov,“ hovorí MUDr. Igor Riečanský, PhD., vedúci Laboratória kognitívnej neurovedy Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV. Spolu s kolegami z Fakulty psychológie Viedenskej univerzity zisťujú, ktoré oblasti mozgu sa zapájajú pri prežívaní vlastnej bolesti a či sú aktívne aj vtedy, keď trpí niekto iný. „Sieť mozgových oblastí, ktoré hrajú úlohu pri bolesti, je v podstate známa a dobre charakterizovaná, aktivizuje sa celá sieť podkôrových i kôrových štruktúr, takzvaný pain matrix, matrica bolesti,“ hovorí.

Čo urobí placebo

Výskum robili metódou experimentálnej manipulácie. „Odhaduje sa, že až tridsať percent celkového liečebného účinku dosiahnutého podaním lieku, napríklad miera utlmenia bolesti po podaní analgetika, je podmienených placebo efektom, nezávisí teda od účinnej látky. U sugestibilných ľudí je percento ešte vyššie. Na tomto princípe funguje napríklad homeopatia a alternatívna medicína. Zjednodušene povedané to znamená, že vaše uzdravenie do veľkej miery závisí od toho, či lekárovi a jeho metódam liečby dôverujete a veríte. Pri našom pokuse sme dobrovoľníkom povedali, že dostanú liek proti bolesti, v skutočnosti dostali tabletku bez účinnej látky, placebo. Navyše sme ich podrobili aj rôznym bolestivým podnetom. Potom, čo dostali tabletku, znášali bolesť lepšie,“ hovorí MUDr. Igor Riečanský.

Čo ukázala rezonancia

V rámci výskumu vedci zároveň skúmali vnímanie bolesti iných ľudí. „Funkčná magnetická rezonancia ukázala, že po užití placeba boli časti mozgu, ktoré zaznamenávajú pocity a vnímanie bolesti, menej aktívne. Podobne to bolo s vnímaním bolesti druhých ľudí. Ak dobrovoľníci sami cítili menšiu bolesť, mysleli si, že rovnako sú na tom aj iní. Náš výskum svedčí o tom, že pri empatii k bolesti a utrpeniu iných ľudí hrá úlohu vnímanie vlastnej bolesti a mozgové procesy s ňou spojené,“ vraví doktor Igor Riečanský. Pripomína, že ide o základný výskum a pred vedcami je ešte dlhá cesta. „Aktivácia rovnakých oblastí mozgu pri bolesti ešte nie je definitívny dôkaz totožnosti nervových mechanizmov. Je známe, že tá istá oblasť môže byť aktívna pri veľmi rôznorodých činnostiach alebo situáciách,“ uzatvára vedec.

Dá sa pestovať aj potlačiť

Empatia je schopnosť, pomocou ktorej sa dokážete vcítiť do duševného stavu iného a snažíte sa porozumieť jeho emóciám a motívom konania. Rozvíja sa výchovou a sociálnym prostredím na určitú úroveň, ktorá býva u každého iná, rodičia ju môžu zámerne pestovať a podporovať, ale aj potlačiť. Miera empatie sa môže meniť. Ovplyvňujú ju rôzne zážitky a okolnosti, ale i aktuálny psychický stav.

Cítite aj rozumiete

Podľa psychologičky Judity Szilágyiovej nejde pri empatii iba o jednoduché vcítenie sa, okrem porozumenia zároveň aj prežívate podobné pocity. „Už na správaní detí vidno, že základy empatie sú vrodené a pravdepodobne biologicky dané. Rovnaké emócie prepuknú trebárs pri reťazovom plači bábätiek v pôrodnici.“ Môže ju znížiť napríklad prežitie akútnej záťaže. Miera empatie klesá pri úzkostných stavoch a ľuďom s poruchami osobnosti často chýba úplne. Nedostatok empatie sa niekedy spája so syndrómom vyhorenia, ktorý je typický pre profesie ako lekár, sestrička, učiteľ, ale i policajt a manažér. Úplné alebo čiastočné „otupenie“ voči utrpeniu svojmu aj iných sa vyskytuje niekedy pri závažných chronických duševných ochoreniach, ktoré sa včas nepodchytili a neliečili sa.

