Nový ťahák pre obéznych. Nestačí len športovať a zdravo jesť

Vedci z britskej univerzity sú presvedčení, že každý pacient s obezitou potrebuje individuálny prístup. Až potom dokážu schudnúť.

Ak má človek obezitu, nestačí, že upraví jedálniček a bude sa hýbať. Tvrdia to vedci zo Sheffieldskej univerzity vo Veľkej Británii. Skúmali 27 806 dobrovoľníkov, z ktorých viac ako 4 100 malo hodnotu BMI 30 a vyššie, čo sa už považuje za obezitu.

Každý je iný

Obéznych potom rozdelili do šiestich skupín, ktoré majú slúžiť ako východisko pri liečbe. „Štúdia dokázala, že jednotlivci, ktorí patrili do jednej zo šiestich typov obezity, majú veľmi odlišné potreby. Na všeobecné zdravotné odporúčania, či už od lekára, alebo od vlády, môžu reagovať celkom odlišne," vysvetľuje vedúci výskumu, doktor Mark Green zo School of Health and Related Research.

Len strava a pohyb?

Liečba obezity je často zameraná na všetkých obéznych pacientov, bez ohľadu na to, ako sa k extrémnej nadváhe dopracovali. Lekári im odporučia pravidelne športovať, obmedziť mastné a kalorické jedlá i sladené nápoje. Niektorí pacienti dokonca idú pod nôž, aby im endoskopicky zaviedli do žalúdka balónik, ktorý má zabrániť prejedaniu. Podľa odborníkov z britskej univerzity však takýto prístup neúčinkuje na všetkých rovnako. Príčiny obezity sú totiž rôzne. „Každý prípad obezity je individuálny, čo treba zohľadniť aj pri nastavovaní liečby,“ tvrdí doktor Green.

6 typov obéznych ľudí podľa britského výskumu:

mladí muži so sklonom k alkoholizmu,

​ľudia v strednom veku s úzkosťami a psychickými problémami,

starší ľudia, ktorí sú psychicky vyrovnaní napriek zdravotným problémom,

zdravé ženy v mladom veku,

starší zdraví dospelí, žijúci v blahobyte,

ľudia v alarmujúcom zdravotnom stave.

Kľúč k úspechu

Vedci napríklad odporúčajú mladým obéznym ľuďom obmedziť konzumáciu alkoholu. Obézni ľudia v strednom veku, ktorých trápia úzkosti a psychické problémy, by zas mali začať cvičiť a chodiť na psychoterapie. Mladé obézne ženy bez zdravotných ťažkostí, naopak, psychológa nepotrebujú. „Veríme, že všeobecní lekári začnú zohľadňovať u obéznych pacientov ich zaradenie do skupín, a budú im podľa toho odporúčať ďalšie kroky pri liečbe," uzatvára britský lekár.

